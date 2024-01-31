В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ночью вводили временные ограничения

В Пулково на фоне сообщений о беспилотнике ограничивали полеты

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В аэропорту Пулково вводились временные ограничения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сейчас аэропорт Пулково работает штатно. Временные ограничения вводились с 3:53 по 5:11», — прокомментировали РБК в пресс-службе аэропорта Пулково.

Ранее местное издание «Фонтанка», а также телеграм-каналы Baza и «Mash на Мойке» писали, что над городом сбили беспилотник. По их данным, обломки упали на территории завода «Невский мазут».

Власти города сообщили об «инциденте» на промышленной площадке в «зоне слива мазута». Это потребовало «внимания силовых ведомств», сообщили РБК в администрации города. Там уточнили, что пострадавших нет, а вред имуществу не был причинен.

Жители города сообщали, что слышали взрыв. О нем сообщали живущие в Невском, Красногвардейском и Центральном районах города. Взрыв раздался около 5:00.