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Военная операция на Украине ,  
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В Пулково на фоне сообщений о беспилотнике ограничивали полеты

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ночью вводили временные ограничения
Сюжет
Военная операция на Украине

В Пулково на фоне сообщений о беспилотнике ограничивали полеты
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В аэропорту Пулково вводились временные ограничения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сейчас аэропорт Пулково работает штатно. Временные ограничения вводились с 3:53 по 5:11», — прокомментировали РБК в пресс-службе аэропорта Пулково.

Ранее местное издание «Фонтанка», а также телеграм-каналы Baza и «Mash на Мойке» писали, что над городом сбили беспилотник. По их данным, обломки упали на территории завода «Невский мазут».

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Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

Власти города сообщили об «инциденте» на промышленной площадке в «зоне слива мазута». Это потребовало «внимания силовых ведомств», сообщили РБК в администрации города. Там уточнили, что пострадавших нет, а вред имуществу не был причинен.

Жители города сообщали, что слышали взрыв. О нем сообщали живущие в Невском, Красногвардейском и Центральном районах города. Взрыв раздался около 5:00.

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Теги
Аэропорт Пулково ограничения беспилотники Санкт-Петербург новости
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