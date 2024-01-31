Жители Петербурга услышали взрыв ночью

В разных районах города жители Петербурга слышали взрыв — его слышали в Невском, Красногвардейском и Центральном районах.

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В Петербурге в ночь на 31 января раздался громкий звук, который слышали жители разных районов города, пишет «Фонтанка» со ссылкой на сообщения петербуржцев. Об этом со ссылкой на жителей города пишет и телеграм-канал «Осторожно Новости».

Звук слышали в Невском, Красногвардейском и Центральном районах города. Читатели сообщили газете, что он раздался около 05:00 по местному времени (совпадает мск). Один из них сравнил звук с раскатом грома. Другая читательница описала услышанное как взрыв, с ней согласился еще один житель города.

Один из читателей сообщил, что звук также был слышен в городе Колпино к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Другой собеседник издания сообщил, что в его квартире дребезжали окна.

Жители деревни Пухолово в Кировском районе на юго-востоке Ленобласти также сообщили изданию, что слышали громкие звуки, по их словам, они раздавались два раза с разницей в секунду.

В ночь на 31 января беспилотник сбили над территорией Псковской области. Дроны долетали и до Ленинградской области: впервые о перехвате беспилотника над регионом оборонное ведомство сообщило 18 января.