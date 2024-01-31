 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Февраль в Москве будет теплее нормы на 3–4 градуса

Синоптик Тишковец: февраль в Москве будет теплее нормы на 3–4 градуса
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В феврале в Москве выпадет на 40% больше осадков в сравнении с многолетней нормой, месяц может быть теплее обычного на 3–4 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«В Москве февраль выдастся на 3–4 градуса теплее положенного (норма: ночью — минус 11,1 градуса, днем — минус 4,2 градуса). А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра», — рассказал он.

Вильфанд объяснил резкие скачки температуры от минус 30 до нуля и обратно
Общество
Фото:Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Сугробы в столице продолжат увеличиваться, их высота составит 50–60 см, уточнил Евгений Тишковец.

В январе Москва столкнулась с морозами до минус 30 градусов. Это было связано с вторжением воздушных масс с севера. Гидрометцентр вводил в столице оранжевый уровень опасности.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
температура Погода климат
Материалы по теме
Тишковец заявил об отмене крещенских морозов в Москве
Общество
Высота сугробов в Москве почти в 1,5 раза превысила норму
Общество
В Татарстане ограничили движение по трассе М-12 из-за метели
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
Raiffeisenbank отчитался о резком сокращении платежного бизнеса в России Финансы, 11:53
В РУСАДА заявили, что нужно наказать соучастника приема допинга Валиевой Спорт, 11:49
В США впервые за 70 лет выявили более 200 тыс. случаев сифилиса Общество, 11:44
Хуситы заявили о ракетном обстреле американского эсминца USS Gravely Политика, 11:38
Лева Би-2 прилетел в Израиль после задержания в Таиланде Политика, 11:34
Беглов назвал несущественным ущерб от инцидента после сообщений о дроне Общество, 11:27
Работодатели проигрывают в судах. Как им укрепить свои позиции Pro, 11:19
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Актера из «Глухаря» будут судить по делу об атаке на Брянскую область Политика, 11:18
Bloomberg сообщил о «снарядном голоде» в украинской армии Политика, 11:16
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 11:07
В Пулково на фоне сообщений о беспилотнике ограничивали полеты Политика, 10:59
В Standard Chartered спрогнозировали подорожание Ethereum до $4 тыс. Крипто, 10:48
Клуб КХЛ продлил контракт с латвийским тренером Спорт, 10:47
«Дочка» Visa ограничила переводы средств в Казахстан и из него Финансы, 10:45