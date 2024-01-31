Февраль в Москве будет теплее нормы на 3–4 градуса
В феврале в Москве выпадет на 40% больше осадков в сравнении с многолетней нормой, месяц может быть теплее обычного на 3–4 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«В Москве февраль выдастся на 3–4 градуса теплее положенного (норма: ночью — минус 11,1 градуса, днем — минус 4,2 градуса). А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра», — рассказал он.
Сугробы в столице продолжат увеличиваться, их высота составит 50–60 см, уточнил Евгений Тишковец.
В январе Москва столкнулась с морозами до минус 30 градусов. Это было связано с вторжением воздушных масс с севера. Гидрометцентр вводил в столице оранжевый уровень опасности.
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