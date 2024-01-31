Посол Украины поддержал принцип «одного Китая»
Посол Украины в Пекине Павел Рябикин поддержал принцип «одного Китая», пишет South China Morning Post.
«Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем, последовательно придерживается принципа «одного Китая» и готова укреплять обмены и сотрудничество с китайской стороной», — сказал украинский дипломат на встрече с заместителем министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном 29 января.
В ответ Сунь Вэйдун заявил, что Украина и Китай поддерживают устойчивые дипломатические отношения с момента их установления в 1992 году. Он сказал, что стороны должны «смотреть на перспективу, уважать друг друга, относиться друг к другу добросовестно и содействовать стабильным и далекоидущим двусторонним отношениям».
В заявлении китайского МИДа, как пишет газета, также говорится, что обе стороны «обменялись мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, включая украинский кризис».
Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня.
Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.
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