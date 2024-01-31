Во Владимирской области загорелся обувной склад

МЧС: во Владимирской области загорелся склад с обувью на площади 2,5 тыс. кв. м

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В поселке Муромцево Владимирской области загорелся склад, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огонь охватил 2 500 квадратных метров помещения для хранения обуви. Тушение осложняет высокая горючая нагрузка», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 55 специалистов и 27 единиц техники, уточнили в МЧС.

В Тульской области 30 января примерно в 20:40 загорелся жилой дом на улице Ленина в Ясногорске. Как уточнили в региональной прокуратуре, горело бывшее общежитие № 7, где сейчас приватизированы все жилые помещения. В 23:10 огонь потушили.

Из здания эвакуировали 40 человек, в том числе 12 детей. Часть жильцов отправили в пункт временного размещения в здании школы № 1. В результате пожара никто не пострадал.