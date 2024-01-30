В Москве произошел пожар в здании, где располагалось отделение КПРФ
В Москве произошел пожар на улице Гиляровского, 29, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице. На сайте КПРФ говорится, что по этому адресу находится одно из отделений партии. Депутат от КПРФ Александр Ющенко сообщил РБК, что их партия 8 месяцев назад съехал с этого помещения.
«В 15:08 30.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре на улице Гиляровского, д. 29», — сообщили РБК в пресс-службе городского ГУ МЧС.
Пожар локализован, заявили в МЧС, спасены два человека.
Материал дополняется.
На связи с проверенными новостями
Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео
Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим
Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах
Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам
Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео