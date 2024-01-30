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В Москве произошел пожар в здании, где располагалось отделение КПРФ

В Москве произошел пожар на улице Гиляровского, где располагалось отделение КПРФ

В Москве произошел пожар в здании, где располагалось отделение КПРФ
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В Москве произошел пожар на улице Гиляровского, 29, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице. На сайте КПРФ говорится, что по этому адресу находится одно из отделений партии. Депутат от КПРФ Александр Ющенко сообщил РБК, что их партия 8 месяцев назад съехал с этого помещения.

«В 15:08 30.01.2024 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре на улице Гиляровского, д. 29», — сообщили РБК в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Пожар локализован, заявили в МЧС, спасены два человека.

Материал дополняется.

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Москва Россия КПРФ Пожар
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