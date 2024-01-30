В Тульской области потушили пожар в здании бывшего общежития
Спасатели потушили пожар в здании и на крыше жилого дома в городе Ясногорск в Тульской области, сообщило региональное управление МЧС.
Четырехэтажное здание на улице Ленина в Ясногорске загорелось накануне, около 20:40 мск. По информации МЧС, возгорание началось на четвертом этаже дома, однако затем огонь перекинулся на кровлю. Как уточнили в региональной прокуратуре, горело бывшее общежитие № 7, где сейчас приватизированы все жилые помещения.
К 22:55 мск площадь возгорания достигла 800 кв. м, однако к тому моменту открытое горение локализовали. В 23:10 по местному времени (совпадает с мск) 29 января огонь потушили.
Из дома во время пожара эвакуировали 40 человек, 12 из которых — дети. Часть жильцов отправили в пункт временного размещения в здании школы № 1. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в МЧС.
Проверку по факту произошедшего начала областная прокуратура.
На связи с проверенными новостями
Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео
Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим
Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах
Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам
Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео