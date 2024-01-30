 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Тульской области потушили пожар в здании бывшего общежития

МЧС: пожар на крыше и в здании бывшего общежития в тульском Ясногорске потушили

Спасатели потушили пожар в здании и на крыше жилого дома в городе Ясногорск в Тульской области, сообщило региональное управление МЧС.

Четырехэтажное здание на улице Ленина в Ясногорске загорелось накануне, около 20:40 мск. По информации МЧС, возгорание началось на четвертом этаже дома, однако затем огонь перекинулся на кровлю. Как уточнили в региональной прокуратуре, горело бывшее общежитие № 7, где сейчас приватизированы все жилые помещения.

В Тульской области загорелась крыша жилого дома
Общество

К 22:55 мск площадь возгорания достигла 800 кв. м, однако к тому моменту открытое горение локализовали. В 23:10 по местному времени (совпадает с мск) 29 января огонь потушили.

Из дома во время пожара эвакуировали 40 человек, 12 из которых — дети. Часть жильцов отправили в пункт временного размещения в здании школы № 1. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в МЧС.

Проверку по факту произошедшего начала областная прокуратура.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
МЧС Пожар общежитие Тульская область
Материалы по теме
СК начал доследственную проверку после пожара в Театре сатиры в Москве
Общество
В Тульской области загорелась крыша жилого дома
Общество
В Свердловской области загорелся цех с люля-кебабами, долмой и шашлыком
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
В Тульской области потушили пожар в здании бывшего общежития Общество, 06:49
В Совфеде предложили ограничить возможности маркетплейсов по аренде ПВЗ Бизнес, 06:40
Джонсон заявил о чувстве вины НАТО перед Киевом за начало конфликта Политика, 06:17
Politico узнала варианты ответа США на атаку их базы в Иордании Политика, 06:07
КНДР запустила крылатые ракеты в третий раз за неделю Политика, 05:42
IBM поставила ультиматум сотрудникам на удаленке, чтобы вернуть их в офис Технологии и медиа, 05:27
ТАСС сообщил, что владельца бренда «Олейна» отпустили после задержания Бизнес, 05:09
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Париж попросил ЕК не заключать соглашение с МЕРКОСУР из-за акций фермеров Политика, 04:53
К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыло спасательное судно Общество, 04:34
FT узнала о возможном провале плана ЕС подорвать экономику Венгрии Политика, 04:18
Норвегия анонсировала новые ограничения для украинских беженцев Политика, 04:02
Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг Технологии и медиа, 03:37
В четырех областях Украины произошли взрывы Политика, 03:26
Задержанного в Таиланде Леву из «Би-2» депортируют в Израиль, а не Россию Общество, 03:06