В Тульской области потушили пожар в здании бывшего общежития

МЧС: пожар на крыше и в здании бывшего общежития в тульском Ясногорске потушили

Спасатели потушили пожар в здании и на крыше жилого дома в городе Ясногорск в Тульской области, сообщило региональное управление МЧС.

Четырехэтажное здание на улице Ленина в Ясногорске загорелось накануне, около 20:40 мск. По информации МЧС, возгорание началось на четвертом этаже дома, однако затем огонь перекинулся на кровлю. Как уточнили в региональной прокуратуре, горело бывшее общежитие № 7, где сейчас приватизированы все жилые помещения.

К 22:55 мск площадь возгорания достигла 800 кв. м, однако к тому моменту открытое горение локализовали. В 23:10 по местному времени (совпадает с мск) 29 января огонь потушили.

Из дома во время пожара эвакуировали 40 человек, 12 из которых — дети. Часть жильцов отправили в пункт временного размещения в здании школы № 1. В результате пожара никто не пострадал, сообщили в МЧС.

Проверку по факту произошедшего начала областная прокуратура.