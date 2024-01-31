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Танкер «Остров Сахалин» вывели из дрейфующих льдов в Охотском море

Буксир вывел застрявший в Охотском море танкер «Остров Сахалин» из льдов

Спасательный буксир «Берингов пролив» вывел застрявший в Охотском море танкер «Остров Сахалин» из дрейфующих льдов. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

Танкер вывели на чистую воду в 02:50 местного времени (30 января в18.50 по мск).

«Далее он последует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка», — рассказал Корженко. Он добавил, что буксир «Берингов пролив» следует в порт Корсаков.

Спасатели не могли подойти к застрявшему во льдах в Охотском море танкеру
Общество
Спасательное судно &laquo;Берингов пролив&raquo;

Танкер «Остров Сахалин» следовал под российским флагом и застрял в дрейфующих льдах в Охотском море 28 января примерно в 24 км от острова Хоккайдо, согласно данным Kyodo

Береговая охрана Японии направила на помощь судну патрульный катер, однако пока он находился в пути, зашло солнце, и операцию приостановили. По данным ведомства, на борту танкера находятся 19 человек, судно следовало из порта на Камчатке в Находку (Приморский край).

Спасательное судно «Берингов пролив» прибыло на помощь танкеру 30 января. 

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