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К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыло спасательное судно

К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыло спасательное судно

Спасательное судно «Берингов пролив» прибыло к месту в Охотском море, где во льдах застрял танкер «Остров Сахалин», передает ТАСС со ссылкой на начальника морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марка Корженко.

«Берингов пролив», как сообщил Корженко, должен заняться ледовой проводкой судна.

В Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) сообщили агентству, что экипаж танкера не обращался в профсоюз за помощью.

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Фото:indiannavy / X (ранее — Twitter)

О том, что танкер «Остров Сахалин», следовавший под российским флагом, застрял в дрейфующих льдах в Охотском море, накануне сообщило японское агентство Kyodo. По данным агентства, судно оказалось заблокировано примерно в 24 км от острова Хоккайдо.

Экипаж танкера уведомил береговую охрану Японии о ситуации около 03:40 29 января, (21:40 28 января мск), пишет Kyodo. Ведомство направило на помощь судну патрульный катер, однако, пока он находился в пути, зашло солнце, и операцию приостановили. На следующий день ее собирались продолжить.

По данным береговой охраны Японии, на борту танкера находятся 19 человек, судно следовало из порта на Камчатке в Находку (Приморский край).

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Как сообщил ТАСС представитель компании «Наяда», владеющей судном, танкер попал в плотное ледовое поле недалеко от японского острова Хоккайдо, и существенно снизил скорость — до 1,5 узлов (2,7 км/ч). Возник риск не успеть выполнить коммерческие обязательства вовремя, потому экипаж попросил помощи, сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что танкер плыл в Находку пустым, чтобы забрать нефтепродукты. После получения груза судно должно отплыть обратно в Петропавловск-Камчатский.

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Теги
Дальний Восток танкер Охотское море ледники
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