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Спасатели не могли подойти к застрявшему во льдах в Охотском море танкеру

Спасательное судно &laquo;Берингов пролив&raquo;
Спасательное судно «Берингов пролив» (Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области)

Из-за большой сплоченности льда спасательное судно «Берингов пролив» не могло подойти вплотную к танкеру «Остров Сахалин», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марка Корженко.

«Большая сплоченность льда не позволяет спасателю «Берингов пролив» подойти в намеченное время вплотную к танкеру для осуществления ледовой проводки. Капитан спасателя осуществляет плавание во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля», — сообщил Корженко.

Сообщается, что угрозы жизни экипажа нет, а также запасов топлива и провизии хватает.

К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыло спасательное судно
Общество
Спасательное судно &laquo;Берингов пролив&raquo;

Позже представитель компании-судовладельца «Наяда» сообщил, что буксир смог подойти к танкеру. «Сейчас идет координация между буксиром и судном. Танкер потихоньку двигался самостоятельно, а буксир поможет разбить лед и пройти эту зону. Уже начали работу совместную», — сообщал он.

РБК направил запрос в администрацию морских портов Сахалина, Курил и Камчатки.

К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыло спасательное судно. По данным береговой охраны Японии, на борту танкера находятся 19 человек, судно следовало из порта на Камчатке в Находку (Приморский край).
 

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танкер Южно-Сахалинск
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