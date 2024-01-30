Спасатели не могли подойти к застрявшему во льдах в Охотском море танкеру
Из-за большой сплоченности льда спасательное судно «Берингов пролив» не могло подойти вплотную к танкеру «Остров Сахалин», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марка Корженко.
«Большая сплоченность льда не позволяет спасателю «Берингов пролив» подойти в намеченное время вплотную к танкеру для осуществления ледовой проводки. Капитан спасателя осуществляет плавание во льдах по наиболее безопасному маршруту, обходя крупные ледяные поля», — сообщил Корженко.
Сообщается, что угрозы жизни экипажа нет, а также запасов топлива и провизии хватает.
Позже представитель компании-судовладельца «Наяда» сообщил, что буксир смог подойти к танкеру. «Сейчас идет координация между буксиром и судном. Танкер потихоньку двигался самостоятельно, а буксир поможет разбить лед и пройти эту зону. Уже начали работу совместную», — сообщал он.
РБК направил запрос в администрацию морских портов Сахалина, Курил и Камчатки.
К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыло спасательное судно. По данным береговой охраны Японии, на борту танкера находятся 19 человек, судно следовало из порта на Камчатке в Находку (Приморский край).
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