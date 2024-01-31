CBS узнал об усилении ПВО на базе США в Иордании после атаки
США направили дополнительные средства противовоздушной обороны на базу на северо-востоке Иордании, где в результате атаки беспилотника погибли три американских солдата. Об этом пишет CBS со ссылкой на американского чиновника.
По словам собеседника телеканала, силы ПВО на базе Эт-Танф были не «такими сильными», как на базах США в Ираке и Сирии, потому что раньше этот объект не подвергался атакам. Направляющаяся на базу система ПВО предназначена для перехвата беспилотников, уточнил источник.
28 января в результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании пострадали 34 человека и три американских солдата погибли.
Это первый случай, когда Пентагон признал потери от подобной атаки с момента начала обострения на Ближнем Востоке и начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года.
Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на «радикальные группировки боевиков, действующие в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном».
В Пентагоне пообещали ответить на удары по базам США на Ближнем Востоке.
«Поддерживаемые Ираном ополченцы несут ответственность за эти продолжающиеся нападения на силы США, и мы ответим, когда и где посчитаем нужным», — сказал глава Пентагона Ллойд Остин.
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