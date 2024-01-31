AFR узнал, что Киев назвал истребители Hornet «мусором» при отказе от них
Военно-воздушные силы Украины отказались от истребителей Hornet, назвав их «мусором», сообщила газета The Australian Financial Review со ссылкой на источники.
По информации газеты, в 2023 году высокопоставленный представитель ВВС Украины сказал двум австралийцам в Киеве, что он не заинтересован в передаче в дар 41 списанных F/A-18 Hornet.
Он заявил, что Украине не нужен этот «летающий мусор». Газета отметила, что этот комментарий свидетельствует о временном «взаимном непонимании» между Австралией и Украиной.
Власти Австралии решили утилизировать списанные вертолеты ВВС MRH-90 Taipan, а не отправлять их Украине, из-за проблем с безопасностью и эксплуатацией.
Киев 19 декабря 2023 года направил Канберре официальный запрос о передаче этих вертолетов, несмотря на то, что Австралия в сентябре объявила, что выводит из эксплуатации парк из 47 вертолетов на 14 месяцев раньше запланированного срока. Причиной стала июльская авария воздушного судна такого типа, в которой погибли четыре человека.
Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.
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