Германия подняла в воздух истребитель из-за российского самолета
Военно-воздушные силы Германии подняли в воздух истребитель Eurofighter Typhoon из-за российского военного самолета над островом Рюген в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба немецких ВВС в X (Twitter).
Немецкий истребитель сопровождал российский Ил-20 COOT A «прежде чем он повернул обратно на восток». В пресс-службе уточнили, что военный самолет из России летел без сигнала транспондера.
Истребитель ВВС Германии был поднят с авиабазы в Лаге.
23 января оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило об активации польской и союзнической авиации из-за интенсивной деятельности российских самолетов.
13 января из-за дальней авиации России армия Польши предупредила о полетах авиации Польши и союзников близ границы с Украиной.
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