Германия подняла в воздух истребитель из-за российского самолета над Балтикой

Военно-воздушные силы Германии подняли в воздух истребитель Eurofighter Typhoon из-за российского военного самолета над островом Рюген в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба немецких ВВС в X (Twitter).

Немецкий истребитель сопровождал российский Ил-20 COOT A «прежде чем он повернул обратно на восток». В пресс-службе уточнили, что военный самолет из России летел без сигнала транспондера.

Истребитель ВВС Германии был поднят с авиабазы в Лаге.

23 января оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило об активации польской и союзнической авиации из-за интенсивной деятельности российских самолетов.

13 января из-за дальней авиации России армия Польши предупредила о полетах авиации Польши и союзников близ границы с Украиной.