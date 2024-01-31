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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове раздались взрывы

Глава харьковской администрации Синегубов сообщил о взрывах
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове в Салтовском районе произошли взрывы, три человека пострадали. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Ранее Синегубов сообщил, что в Харьковской области средства ПВО зафиксировали беспилотники.

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Фото:Яндекс.Карты

27 января в Харькове, Полтаве и Кременчуге прозвучали взрывы. Глава Полтавской военной администрации Филипп Пронин позднее сообщил, что на промышленном объекте на территории Кременчугского района произошел пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
беспилотники Харьковская область Харьков
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