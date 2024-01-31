В Харькове раздались взрывы
В Харькове в Салтовском районе произошли взрывы, три человека пострадали. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Ранее Синегубов сообщил, что в Харьковской области средства ПВО зафиксировали беспилотники.
27 января в Харькове, Полтаве и Кременчуге прозвучали взрывы. Глава Полтавской военной администрации Филипп Пронин позднее сообщил, что на промышленном объекте на территории Кременчугского района произошел пожар.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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