Стала известна возможная причина пожара в Театре сатиры

Предварительно, пожар в столичном Театре сатиры произошел из-за нарушения техники безопасности при ремонте, сообщил ТАСС. Shot писал, что в театре проходят работы по замене покрытия купола

Фото: МЧС

По предварительной версии, причиной пожара в столичном Театре сатиры стали ремонтные работы в здании, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности в ходе ремонта.

Пожар в театре произошел около 11:00 мск, с крыши здания поднимался дым. Загорелись деревянные конструкции купола, огонь по ним распространяется быстро — изначально площадь пожара была 200 кв. м, позже она увеличилась до 250 кв. м. ТАСС писал, что огонь распространился на площади 350 кв. м. Из здания эвакуировали 50 человек.

В ликвидации пожара участвуют 76 специалистов и 21 единица техники.

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По информации Shot, на крыше театра проводили реконструкцию купола, пожар начался во время работ по замене покрытия.

Театр отменил дневной спектакль, пообещав вернуть деньги за билеты. Насчет остальных показов решение будет принято после «резолюции МЧС», сообщили в пресс-службе. Там заявили, что произошел не пожар, а «задымление».

Из-за произошедшего перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. Автобусы 239 и с369 следуют по измененному маршруту, сообщил столичный дептранс.

Прокуратура взяла установление обстоятельств случившегося на контроль.