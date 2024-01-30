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Палестино-израильский конфликт ,  
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Экс-премьер Израиля предложил не прощать России оскорбление

Экс-премьер Лапид: власти Израиля должны пересмотреть отношения с Россией
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Яир Лапид
Яир Лапид (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Власти Израиля должны пересмотреть свою позицию в отношении России после того, как ее руководство «встало на сторону ХАМАС», заявил бывший израильский премьер-министр, лидер оппозиции Яир Лапид в интервью «Вести Израиль».

«Нет сомнения, что руководство страны (Израиля. — РБК) должно пересмотреть свою позицию в отношении России», — сказал экс-премьер.

Лапид отметил, что израильская сторона «еще очень долго» не сможет простить российским властям «занятую ими позицию» в отношении ХАМАС — они «однозначно встали» на сторону палестинского движения и «назвали его легитимной организацией», сказал бывший глава правительства.

«Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — подчеркнул Лапид.

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Россия после начала войны между Израилем и ХАМАС осудила нападение боевиков на страну. При этом зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что «нельзя закрывать глаза» на обстрелы жилых районов в секторе Газа и гибель мирных жителей. Он связал обострение конфликта на Ближнем Востоке с «многолетним беззаконием, продолжением незаконных акций Израиля в отношении Палестины».

Президент Владимир Путин говорил, что позиция России известна и Израилю, и Палестине. «Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — заявил он спустя несколько дней после начала войны, 11 октября. Президент тогда отметил, что в решении говорилось о создании двух независимых государств. «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», — пояснил он.

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В израильском МИДе призывали Россию к «более сбалансированной» позиции по конфликту на Ближнем Востоке. Посол Израиля Александр Бен Цви в октябре отмечал, что между Москвой и Тель-Авивом есть разногласия, но стороны поддерживают тесные контакты.

Теги
Израиль Россия международные отношения Яир Лапид ХАМАС
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