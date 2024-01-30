Экс-премьер Израиля предложил не прощать России оскорбление

Яир Лапид (Фото: Илья Ефимович / dpa / Global Look Press)

Власти Израиля должны пересмотреть свою позицию в отношении России после того, как ее руководство «встало на сторону ХАМАС», заявил бывший израильский премьер-министр, лидер оппозиции Яир Лапид в интервью «Вести Израиль».

«Нет сомнения, что руководство страны (Израиля. — РБК) должно пересмотреть свою позицию в отношении России», — сказал экс-премьер.

Лапид отметил, что израильская сторона «еще очень долго» не сможет простить российским властям «занятую ими позицию» в отношении ХАМАС — они «однозначно встали» на сторону палестинского движения и «назвали его легитимной организацией», сказал бывший глава правительства.

«Государства не разрывают отношения просто так, но и не прощают в случае нанесения такого оскорбления», — подчеркнул Лапид.

Россия после начала войны между Израилем и ХАМАС осудила нападение боевиков на страну. При этом зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что «нельзя закрывать глаза» на обстрелы жилых районов в секторе Газа и гибель мирных жителей. Он связал обострение конфликта на Ближнем Востоке с «многолетним беззаконием, продолжением незаконных акций Израиля в отношении Палестины».

Президент Владимир Путин говорил, что позиция России известна и Израилю, и Палестине. «Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — заявил он спустя несколько дней после начала войны, 11 октября. Президент тогда отметил, что в решении говорилось о создании двух независимых государств. «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», — пояснил он.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

В израильском МИДе призывали Россию к «более сбалансированной» позиции по конфликту на Ближнем Востоке. Посол Израиля Александр Бен Цви в октябре отмечал, что между Москвой и Тель-Авивом есть разногласия, но стороны поддерживают тесные контакты.