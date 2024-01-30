В Ереване сбросили венки у памятника детям блокадного Ленинграда. Видео
В Ереване мужчина опрокинул венки, возложенные у мемориала детям блокадного Ленинграда. По информации Sputnik, помимо этого он сорвал возложенные к мемориалу ленты с российским флагом. Мужчина на видео вспомнил слова официального представителя МИДа Марии Захаровой, которая предложила дать ссылку на доказательства этнических чисток в Нагорном Карабахе.
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване установили в 2015 году, его передал Петербург.
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