В четырех областях Украины произошли взрывы

В Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях произошли взрывы

Взрывы прозвучали в Сумской области, городе Змиев Харьковской, Кривом Роге Днепропетровской, и в городе Белая Церковь Киевской области. По данным «Страны», в Змиеве после взрыва начался пожар

В городе Белая Церковь Киевской области Украины произошли взрывы, сообщают «РБК Украина», «Зеркало недели» и издание «Обозреватель».

По информации «РБК Украина», взрывы в Белой Церкви звучали три раза за ночь — около 01:41, 01:53 и 02:36 мск. Киевская областная военная администрация около 01:36 сообщила в телеграм-канале, что в регионе работает ПВО.

«Зеркало недели» и УНИАН также сообщают о взрывах в Сумской области Украины.

«Зеркало недели» пишет со ссылкой на первого заместителя города Татьяну Тимофееву, что взрывы произошли и в городе Змиеве Харьковской области Украины. «Страна» пишет, что на месте одного из них начался пожар.

«Страна.ua» дважды писала о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области: около 00:00 и 00:30 мск. О взрывах примерно в 0:08 мск писало и «Зеркало недели».

В центральных и восточных регионах Украины в период, когда звучали взрывы, была объявлена воздушная тревога.

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