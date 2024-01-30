В четырех областях Украины произошли взрывы
В городе Белая Церковь Киевской области Украины произошли взрывы, сообщают «РБК Украина», «Зеркало недели» и издание «Обозреватель».
По информации «РБК Украина», взрывы в Белой Церкви звучали три раза за ночь — около 01:41, 01:53 и 02:36 мск. Киевская областная военная администрация около 01:36 сообщила в телеграм-канале, что в регионе работает ПВО.
«Зеркало недели» и УНИАН также сообщают о взрывах в Сумской области Украины.
«Зеркало недели» пишет со ссылкой на первого заместителя города Татьяну Тимофееву, что взрывы произошли и в городе Змиеве Харьковской области Украины. «Страна» пишет, что на месте одного из них начался пожар.
«Страна.ua» дважды писала о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области: около 00:00 и 00:30 мск. О взрывах примерно в 0:08 мск писало и «Зеркало недели».
В центральных и восточных регионах Украины в период, когда звучали взрывы, была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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