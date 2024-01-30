Инженеры не увидели угрозы обрушения треснувшего дома в Подмосковье

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Специалисты проводят замеры прочности дома с треснувшим фасадом в подмосковном Пересвете, угрозы обрушения здания нет, сообщил в телеграм-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«Для обоснованных выводов специалистам нужно время, сейчас идут замеры прочности конструкций. По предварительной информации, угрозы обрушения нет. Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования», — написал Акулов.

По словам чиновника, жители дома получили горячее питание, их также обеспечили ночлегом. В пункт временного размещения в доме культуры «Космос» обратились 18 взрослых с тремя детьми. Ночью зарегистрировался еще один человек, который пришел с работы.

Акулов рассказал, что сейчас сотрудники МЧС запускают жителей в дом, чтобы они могли забрать вещи. Жители проходят «строго по одному и при предъявлении документов о прописке», их сопровождают спасатели.

29 января стало известно, что в Пересвете, который находится под городом Сергиев Посад, эвакуировали 120 жителей дома на улице Октябрьской из-за трещины. Она образовалась на фасаде здания. Глава округа уточнил, что раньше в доме было общежитие, однако сейчас часть квартир в нем приватизирована, остальные — в социальном найме. По его словам, собственники самовольно сделали ремонт, в том числе установили душевые кабины и переделали систему канализации, из-за чего стены стали мокнуть и появилась трещина.

Власти открыли пункт временного размещения в ДК «Космос».

У дома, где произошла авария, начало работу МЧС. Позднее пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК России).