 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Инженеры не увидели угрозы обрушения треснувшего дома в Подмосковье

Инженеры заявили об отсутствии угрозы обрушения треснувшего дома в Подмосковье
Фото: DAkulovSP / Telegram
Фото: DAkulovSP / Telegram

Специалисты проводят замеры прочности дома с треснувшим фасадом в подмосковном Пересвете, угрозы обрушения здания нет, сообщил в телеграм-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«Для обоснованных выводов специалистам нужно время, сейчас идут замеры прочности конструкций. По предварительной информации, угрозы обрушения нет. Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования», — написал Акулов.

По словам чиновника, жители дома получили горячее питание, их также обеспечили ночлегом. В пункт временного размещения в доме культуры «Космос» обратились 18 взрослых с тремя детьми. Ночью зарегистрировался еще один человек, который пришел с работы.

Акулов рассказал, что сейчас сотрудники МЧС запускают жителей в дом, чтобы они могли забрать вещи. Жители проходят «строго по одному и при предъявлении документов о прописке», их сопровождают спасатели.

В Подмосковье завели уголовное дело из-за трещины на фасаде многоэтажки
Общество
Фото:Прокуратура Московской области

29 января стало известно, что в Пересвете, который находится под городом Сергиев Посад, эвакуировали 120 жителей дома на улице Октябрьской из-за трещины. Она образовалась на фасаде здания. Глава округа уточнил, что раньше в доме было общежитие, однако сейчас часть квартир в нем приватизирована, остальные — в социальном найме. По его словам, собственники самовольно сделали ремонт, в том числе установили душевые кабины и переделали систему канализации, из-за чего стены стали мокнуть и появилась трещина.

Власти открыли пункт временного размещения в ДК «Космос».
У дома, где произошла авария, начало работу МЧС. Позднее пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК России).

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Подмосковье Сергиев Посад дом трещина
Материалы по теме
В Подмосковье завели уголовное дело из-за трещины на фасаде многоэтажки
Общество
В Подмосковье 120 человек эвакуировали из-за трещины на фасаде дома
Общество
Кремль заявил о мучениях жителей Подмосковья и пообещал сделать выводы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Минобороны сообщило о продвижении группировки «Южная» на выгодные позиции Политика, 14:24
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 14:23
Россия лишилась лидерства в медальном зачете фигуристов на Олимпиаде-2022 Спорт, 14:15
Орбан назвал человека, способного остановить конфликт на Украине Политика, 14:13
В США задержали мужчину за угрозу убить Байдена и Харрис Общество, 14:06
ЦБ спрогнозировал замедление роста ипотеки в 2024 году Недвижимость, 14:03
ОКР решил обжаловать решение ISU лишить Россию золота Олимпиады Спорт, 14:01
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Валиеву отстранили, у России отобрали золото Олимпиады. Что важно знать Спорт, 13:57
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 13:55
Центробанк Турции ввел новые меры для поддержки курса лиры Инвестиции, 13:51
Участники «Би-2» отказались встречаться с российским консулом в Бангкоке Политика, 13:50
Найм через обучение: в чем плюсы такого подхода РБК и Softline, 13:47
Российские фигуристы сохранят выплаты за ОИ-2022 после наказания Валиевой Спорт, 13:44
Медведев заявил о планах разместить на Курилах новое оружие Политика, 13:42