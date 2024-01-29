В Подмосковье завели уголовное дело из-за трещины на фасаде многоэтажки

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в этом подозревают управляющую компанию. Глава округа утверждал, что собственники жилья переделали канализацию, поэтому в здании мокли стены

Фото: Прокуратура Московской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК) из-за трещины, которая образовалась на фасаде дома в подмосковном городе Пересвет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в телеграм-канале.

По версии следствия, небезопасные услуги жильцам оказывала управляющая компания. Виновным по ч. 1 ст. 238 УК может грозить до двух лет лишения свободы.

Пересвет расположен к северу от Сергиева Посада и к северо-востоку от Москвы.

Сообщение о трещине в доме № 7 по улице Октябрьская поступило в МЧС вечером 29 января, сообщило подмосковное управление ведомства. Это пятиэтажное здание бывшего общежития. Сейчас часть квартир в нем приватизирована, другие заселены по договору соцнайма, уточнил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

После обнаружения трещины из дома эвакуировали около 120 человек, для них организовали пункт временного размещения в ДК «Космос». Жильцам также предлагали питание и размещение в гостинице, часть из них поехала к родственникам.

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Как утверждал Акулов, собственники самовольно сделали ремонт в доме, в том числе переделали систему канализации. Из-за этого в здании мокли и возникла угроза обрушения, сообщил он. «Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения. Но услышаны не были» — добавил глава городского округа.

Утром 30 января к дому приедут специалисты-инженеры, которые к середине дня должны определить степень аварийности здания.