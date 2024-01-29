В Подмосковье эвакуировали 120 жителей дома из-за трещины на фасаде

Фото: DAkulovSP / Telegram

В подмосковном городе Пересвет, который находится под Сергиевым Посадом, эвакуировали жителей дома на улице Октябрьской из-за трещины, которая образовалась на фасаде здания, сообщил в своем телеграм-канале глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

По его словам, собственники самовольно сделали ремонт, в том числе переделали систему канализации, из-за чего стены мокли и возникла угроза обрушения. Жителей дома разместят в ДК «Космос», создан оперативный штаб для решения ситуации.

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