Мадуро анонсировал визит в Санкт-Петербург

Николас Мадуро (Фото: Pedro Ramses Mattey / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в скором времени планирует приехать в Россию и посетить Санкт-Петербург. Об этом он объявил в эфире телеканала Venezolana de Television в программе Con Maduro +.

«Это красивейший город. Мы скоро будем в Санкт-Петербурге», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Мадуро не уточнил, когда именно состоится его визит в Россию.

В последнем выпуске программы Con Maduro + венесуэльский президент также отдал дань памяти защитникам Ленинграда и поздравил с 80-й годовщиной освобождения города от блокады.

О планируемом визите Мадуро в Россию сообщил 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что сроки находятся на стадии проработки. Посол Венесуэлы Хесус Саласар Веласкес добавил, что Мадуро посетит Россию в этом году.

В январе 2023 года президент Венесуэлы назвал своего российского коллегу Владимира Путина «старшим братом» и призвал создать политический блок латиноамериканских союзников России и Китая. Он также вспомнил слова российского лидера о формировании многополярного мира.