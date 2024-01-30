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Бизнес ,  
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ТАСС сообщил, что владельца бренда «Олейна» отпустили после задержания

ТАСС: владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна отпустили после задержания

Владелеца холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, о задержании которого сообщалось накануне, отпустили, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ванецян после установления личности был отпущен на свободу», — сказал собеседник агентства.

О задержании Ванецяна в центре Москвы накануне сообщили источники РБК, близкие к МВД и территориальному отделению полиции. Бизнесмен объявлен в розыск в Армении по делу об отмывании денег из-за приобретения акций Зангезурского комбината.

Владелец бренда «Олейна» ответил на сообщения о задержании
Бизнес
Карен Ванецян

После появления сообщений о задержании Ванецян заявил РБК, что находится на свободе. «Я на свободе, у меня все хорошо, офис работает, все в штатном режиме», — сказал он, отметив, что «никакого ареста не было».

«РИА Новости» со ссылкой на заявление адвокатов Ванецяна также писало, что бизнесмен находится на свободе. Защита отвергла обвинения армянских правоохранителей, подчеркнув, что бизнесмен не живет в Армении, а занимается предпринимательской деятельностью в ряде стран, в том числе в России.

Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой.

99% ООО «УК «Эксойл Групп» принадлежит кипрской компании SGA Holdings Ltd, 1% — напрямую Карену Ванецяну. В 2023 году холдинг приобрел активы американской компании Bunge в России и СНГ, среди которых бренды подсолнечного масла «Олейна» и Ideal.

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