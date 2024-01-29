В Москве задержали владельца бренда «Олейна»
На Новом Арбате в центре Москвы задержали основного владельца холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, объявленного в розыск в Армении по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий (п.З ч.3 ст. 296 армянского УК), сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
В Армении Ванецяну в качестве меры пресечения избрали арест. Россия сообщила о задержании бизнесмена властям Армении.
Источники РБК рассказали, что Ванецян заявил, что является безработным. По их информации, он проживает в Липецкой области.
В холдинге Exoil Group отказались от комментариев РБК касательно задержания Карена Ванецяна.
Ранее о задержании бизнесмена сообщали телеграм-каналы, в частности, «112».
Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой. 99% ООО «УК «Эксойл Групп» принадлежит кипрской компании SGA Holdings Ltd, 1% — напрямую Карену Ванецяну. В прошлом году холдинг приобрел активы американской компании Bunge в России и СНГ, среди которых бренды подсолнечного масла «Олейна» и Ideal.
В ноябре прошлого года прокуратура Армении возбудила уголовные дела в отношении гражданина Швейцарии и Армении К.В. за отмывание денег. Агентство «Sputnik Армения» уточняло, что речь идет о Карене Ванецяне — двоюродном брате экс-главы армянской Службы национальной безопасности и председателя партии «Отечество» Артура Ванецяна,
Как сообщала пресс-служба прокуратуры, следствие выяснило, что К. В., являясь реальным бенефициаром компании, зарегистрированной на Кипре, 23 июля 2018 года приобрел через нее 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината (крупнейшего налогоплательщика республики). По данным прокуратуры, он приобрел акции за 1 млрд драмов и $13 млн и распоряжался преступным путем особо крупным имуществом стоимостью 14 млрд 526 млн 300 тысяч драмов.
Ранее эти акции принадлежали зятю экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэлу Минасяну (в сообщении прокуратуры он указывался как М. М., занимавший должность посла Армении в Ватикане в 2013-18 годах). Формально они были зарегистрированы на компанию «Зангезур Майнинг». По версии следствия, целью приобретения акций со стороны К.В. было «сокрытие их преступного происхождения и истинной сущности».
Так, между принадлежащей М.М. компанией и Зангезурским комбинатом был заключен «заведомо невыгодный контракт», по которому последний выплатил особо крупную сумму. Затем с использованием этих денег через фирму, принадлежащую М.М., были приобретены 12,5% акций комбината.
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