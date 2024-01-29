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Бизнес ,  
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Владелец бренда «Олейна» ответил на сообщения о задержании

Владелец бренда «Олейна» прокомментировал информацию о задержании
Ванецян рассказал РБК, что находится в Москве, его не взяли под стражу. Ранее источники сообщили о его задержании в центре столицы. Бизнесмен объявлен в розыск в Армении за отмывание денег
Карен Ванецян
Карен Ванецян (Фото: РБК)

Владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян заявил РБК, что находится на свободе.

«Я на свободе, у меня все хорошо, офис работает, все в штатном режиме», — сказал он, отметив, что «никакого ареста не было».

Ранее источники РБК, близкие к МВД и территориальному отделению полиции, сообщили о задержании Ванецяна в центре Москвы. Бизнесмен объявлен в розыск в Армении по делу об отмывании денег из-за приобретения акций Зангезурского комбината.

В Москве задержали владельца бренда «Олейна»
Бизнес
Карен&nbsp;Ванецян

«РИА Новости» со ссылкой на заявление группы адвокатов Ванецяна пишет, что бизнесмен находится на свободе. Защитники также отвергают обвинения армянских правоохранителей и подчеркивают, что бизнесмен не живет в Армении, а занимается предпринимательской деятельностью в ряде стран, в том числе в России.

Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой.

99% ООО «УК «Эксойл Групп» принадлежит кипрской компании SGA Holdings Ltd, 1% — напрямую Карену Ванецяну. В 2023 году холдинг приобрел активы американской компании Bunge в России и СНГ, среди которых бренды подсолнечного масла «Олейна» и Ideal.

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