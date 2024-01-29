Владелец бренда «Олейна» ответил на сообщения о задержании

Ванецян рассказал РБК, что находится в Москве, его не взяли под стражу. Ранее источники сообщили о его задержании в центре столицы. Бизнесмен объявлен в розыск в Армении за отмывание денег

Карен Ванецян (Фото: РБК)

Владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян заявил РБК, что находится на свободе.

«Я на свободе, у меня все хорошо, офис работает, все в штатном режиме», — сказал он, отметив, что «никакого ареста не было».

Ранее источники РБК, близкие к МВД и территориальному отделению полиции, сообщили о задержании Ванецяна в центре Москвы. Бизнесмен объявлен в розыск в Армении по делу об отмывании денег из-за приобретения акций Зангезурского комбината.

«РИА Новости» со ссылкой на заявление группы адвокатов Ванецяна пишет, что бизнесмен находится на свободе. Защитники также отвергают обвинения армянских правоохранителей и подчеркивают, что бизнесмен не живет в Армении, а занимается предпринимательской деятельностью в ряде стран, в том числе в России.