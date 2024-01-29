Владелец бренда «Олейна» ответил на сообщения о задержании
Владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян заявил РБК, что находится на свободе.
«Я на свободе, у меня все хорошо, офис работает, все в штатном режиме», — сказал он, отметив, что «никакого ареста не было».
Ранее источники РБК, близкие к МВД и территориальному отделению полиции, сообщили о задержании Ванецяна в центре Москвы. Бизнесмен объявлен в розыск в Армении по делу об отмывании денег из-за приобретения акций Зангезурского комбината.
«РИА Новости» со ссылкой на заявление группы адвокатов Ванецяна пишет, что бизнесмен находится на свободе. Защитники также отвергают обвинения армянских правоохранителей и подчеркивают, что бизнесмен не живет в Армении, а занимается предпринимательской деятельностью в ряде стран, в том числе в России.
Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой.
99% ООО «УК «Эксойл Групп» принадлежит кипрской компании SGA Holdings Ltd, 1% — напрямую Карену Ванецяну. В 2023 году холдинг приобрел активы американской компании Bunge в России и СНГ, среди которых бренды подсолнечного масла «Олейна» и Ideal.
На связи с проверенными новостями
Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео
Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим
Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах
Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам
Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео