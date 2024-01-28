В Финляндии огласили предварительные результаты выборов президента
На президентских выборах в Финляндии после обработки 80% бюллетеней лидирует кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml), бывший премьер-министр и экс-глава МИДа Александр Стубб, сообщает Yle.
За него отдали голоса 27,4% избирателей. На втором месте — член партии «Зеленый союз» и еще один бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто с 25,2% голосов. Третье место — у спикера парламента, экс-лидера ультраправой Партии финнов Юсси Халла-ахо — 18,5%, четвертое — у главы Банка Финляндии, члена центристской партии «Финляндский центр» Олли Рена — 15,7%. Еще пять кандидатов набирают менее 10% голосов каждый.
Президент Финляндии избирается прямым всеобщим голосованием на шесть лет и не может занимать пост более двух сроков подряд.
Глава финского государства, в отличие от своих коллег в большинстве европейских стран, обладает реальной властью в части формирования внешней политики и национальной политики безопасности. Он представляет страну на встречах НАТО и выступает в качестве верховного главнокомандующего.
Сейчас пост президента страны занимает Саули Ниинистё. Он возглавляет страну с 2012 года и больше не имеет права переизбираться.
Избирательные участки в Финляндии закрылись в 20:00 (21:00 мск). Живущие за границей финны уже проголосовали — этот процесс шел с 17 по 23 января, явка составила 44%.
Победитель должен набрать в первом туре более 50% голосов. Официальные результаты тура объявят 30 января. Если ни один из претендентов не получит свыше половины голосов избирателей, то 11 февраля состоится второй тур, в который выйдут два кандидата с лучшими показателями. Исходя из предварительных данных, это будут Стубб и Хаависто.
Стубб, который был премьером в 2014-2015 годах и главой МИДа в 2011-2014-м, говорил, что решил вернуться в политику из-за событий на Украине. Он с сомнением говорил о том, что Россия может «проверить границы НАТО на прочность». По мнению кандидата, Москва «уже проиграла», потому что Украина станет членом ЕС и «рано или поздно» присоединится к НАТО. Он также заявлял, что в случае победы не будет поддерживать отношения с властями России, пока не прекратится конфликт на Украине.
Хаависто занимал пост главы МИДа в 2019-2023-х, он покинул его вместе со сменой правительства после парламентских выборов, когда левоцентристский кабинет министров заменил самый правый в истории страны. На период, когда министр был во главе ведомства, пришлись переговоры о вступлении Финляндии в НАТО. Она вступила в альянс весной прошлого года.
Президент Владимир Путин после решения Хельсинки заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО являются ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует. Также, по его словам, изменение внешнеполитического курса Финляндии может «негативно сказаться» на отношениях двух стран.
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