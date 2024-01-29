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Политика ,  
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В Финляндии назвали прошедших во второй тур кандидатов в президенты

Стубб и Хаависто прошли во второй тур на президентских выборах в Финляндии
Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб набрал 27% голосов, его конкурент Пекка Хаависто — 25%. Второй тур пройдет 11 февраля
Пекка Хаависто и Александр Стубб
Пекка Хаависто и Александр Стубб (Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters)

Во второй тур президентских выборов в Финляндии прошли кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии, бывший премьер-министр и экс-глава МИДа Александр Стубб и член партии «Зеленый союз» и еще один бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто. Данные приводит Yle.

После обработки 100% бюллетеней результат Стубба — 27,2%, Хаависто — 25,8%. Второй тур состоится 11 февраля.

Более 15% голосов получили еще два кандидата: спикер парламента, экс-лидер ультраправой Партии финнов Юсси Халла-ахо — 19%, глава Банка Финляндии, член центристской партии «Финляндский центр» Олли Рен — 15,3%. Всего в первом туре приняли участие девять претендентов.

Президент Финляндии избирается прямым всеобщим голосованием на шесть лет и не может быть у власти более двух сроков подряд. По этой причине среди кандидатов не было нынешнего главы государства Саули Ниинистё, который занимает свой пост с 2012 года.

Глава финского государства, в отличие от своих коллег в большинстве европейских стран, обладает реальной властью в части формирования внешней политики и национальной политики безопасности. Он представляет страну на встречах НАТО и выступает в качестве верховного главнокомандующего.

Избирательные участки в Финляндии закрылись в 20:00 (21:00 мск) 28 января. Явка составила 75% от лица проживающих в стране. Живущие за границей финны проголосовали с 17 по 23 января, явка составила 44%.

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Фото:Chen Jing / XinHua / Global Look Press

Стубб после объявления итогов первого тура сказал, что «гонка только начинается». Он также выделил три момента в предвыборной кампании перед следующим туром: «работать как сумасшедшие», но смиренно и честно, с уважением к конкуренту.

Хаависто отметил, что за него проголосовали в Хельсинки и втором по значимости городе страны Тампере. Всего он одержал победу в пяти избирательных округах из 13. Стубб победил также в пяти, еще в двух лидирует Юсси Халла-ахо, в одном — Олли Рен.

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Хаависто сказал, что на продолжение предвыборной кампании ему нужны дополнительные средства и призвал делать пожертвования. «Для нас ценен каждый избиратель, у каждого есть причина, почему нас не выбрали номером один. Сейчас мы работаем над тем, чтобы их достичь», — также сказал кандидат.

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Финляндия Александр Стубб выборы президента
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