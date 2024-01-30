В Ереване мужчина скинул венки у мемориала детям блокадного Ленинграда

В Ереване осквернили мемориал детям блокадного Ленинграда, кадры, где злоумышленник сносит венки, опубликовал портал «Sputnik Армения».

На видеозаписи, которую показало издание, видно, как человек приближается к памятнику. Он снимает на видео венки, в кадр попадают скульптуры и памятные надписи на русском и армянском языках. Затем злоумышленник подходит к венкам, и начинает по очереди сносить их с постаментов, цветы падают в снег.

Издание пишет, что снимавшего видео зовут Самвел Ширинян. По информации Sputnik, мужчина не только опрокинул венки, но и сорвал возложенные к мемориалу ленты с российским флагом.

В другой версии ролика, опубликованной в X (ранее — Twitter) сохранен звук. На нем осквернивший мемориал мужчина вспоминает о словах официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Дипломат во время одного из брифингов предложила предоставить ссылку на документы международных организаций в подтверждение тезиса об этнических чистках в Нагорном Карабахе. «Интересно, а документы есть, что в Ленинграде была блокада?», — спрашивает мужчина на видео, и начинает сбивать венки.

Цветы к памятнику возложили общественники и российские дипломаты 26 января, за день до даты, когда отмечается годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады. На церемонии присутствовал посол России в Армении Сергей Копыркин.

Памятник детям блокадного Ленинграда был установлен в Ереване в 2015 году. Он создан скульптором Владиславом Маначинским и размещен в парке имени Ваагна Давтяна. Памятник городу подарили власти Санкт-Петербурга.

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Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — почти 28 месяцев или около 900 дней. Ленинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников оценила число погибших в результате блокады примерно в 649 тыс. человек. По данным петербургской прокуратуры, жертв было более 1 млн.