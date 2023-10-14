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Россия выразила протест Швейцарии из-за осквернения памятника

Россия выразила протест Швейцарии из-за облитого памятника сподвижникам Суворова
Фото: Manuel Geisser / imago-images.de / ТАСС
Фото: Manuel Geisser / imago-images.de / ТАСС

Посольство России в Берне выразило протест МИД Швейцарии после того, как неизвестные облили краской памятник сподвижникам полководца Александра Суворова, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Стало известно об очередном осквернении неизвестными лицами мемориала сподвижникам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 г., в ущелье Шолленен (Швейцария) — нижняя часть памятника облита синей краской. Глубоко возмущены этим актом вандализма», — говорится в заявлении Захаровой.

Посольство потребовало от властей Швейцарии найти и наказать виновных, а также «обеспечить надлежащую охрану мемориала». Представитель МИД России также напомнила, что мемориал в виде креста в ущелье Шолленен установлен в память о погибших военных российской армии под командованием Суворова, которая внесла «значительный вклад в освобождение Конфедерации от наполеоновских войск».

В октябре 2022 года произошел еще один случай осквернения памятника Суворову. В ночь на 12 октября неизвестные нанесли на нижнюю часть памятника две черные свастики, сообщила пресс-служба МИД России в телеграм-канале. В швейцарский МИД тогда тоже была направлена нота протеста с требованием принять меры по выявлению и наказанию виновных.

Памятник Суворову был открыт в сентябре 1898 года. Монумент представляет собой 12-метровый крест, высеченный в скале в ущелье Шолленен, у подножья памятника высечена надпись «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году».

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Теги
Швейцария памятник Александр Суворов Мария Захарова осквернение памятника протест посольство России
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