США не дали визу главе делегации России для участия в сессии спецкомитета ООН

США отказали в визе главе российской делегации для участия в сессии ООН

Артур Люкманов (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

США отказали в выдаче визы для участия в сессии ООН по разработке конвенции в борьбе с незаконным использованием информационных технологий главе делегации России, спецпредставителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову.

Об отказе сообщил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Акульчев. Он также прочел выступление Люкманова на сессии спецкомитета.

У российских официальных лиц возникают проблемы с участием в заседаниях ООН из-за отсутствия американской визы не в первый раз. В марте 2023 года США уже отказали в визах нескольким российским делегатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы ООН по вопросам безопасности в сфере информационных технологий.

Представитель российской делегации Ирина Тяжлова назвала действия Вашингтона грубым нарушением обязательств по обеспечению работы центральных учреждений ООН.