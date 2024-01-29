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Война санкций ,  
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США отказали в визе главе российской делегации для участия в сессии ООН

США не дали визу главе делегации России для участия в сессии спецкомитета ООН
Сюжет
Война санкций
Артур Люкманов
Артур Люкманов (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

США отказали в выдаче визы для участия в сессии ООН по разработке конвенции в борьбе с незаконным использованием информационных технологий главе делегации России, спецпредставителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову.

Об отказе сообщил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Акульчев. Он также прочел выступление Люкманова на сессии спецкомитета.

У российских официальных лиц возникают проблемы с участием в заседаниях ООН из-за отсутствия американской визы не в первый раз. В марте 2023 года США уже отказали в визах нескольким российским делегатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы ООН по вопросам безопасности в сфере информационных технологий.

Представитель российской делегации Ирина Тяжлова назвала действия Вашингтона грубым нарушением обязательств по обеспечению работы центральных учреждений ООН.

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