Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе по поселку Октябрьский

ВСУ атаковали дроном-камикадзе поселок Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал. Две крыши частных домовладений повреждены в результате падения дрона, он не взорвался. Оперативные службы работают на месте, уточнил губернатор.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы.

Это третья атака на регион за 29 января 2024 года. Утром под обстрел попало село Мокрая Орловка — ранения получила женщина, повреждены два домовладения и линия газоснабжения.

Позднее дрон-камикадзе атаковал село Тишанка — повреждения получили линия газоснабжения и легковой автомобиль, никто не пострадал.