 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе по поселку Октябрьский

Гладков: дрон-камикадзе атаковал поселок Октябрьский Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ атаковали дроном-камикадзе поселок Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал. Две крыши частных домовладений повреждены в результате падения дрона, он не взорвался. Оперативные службы работают на месте, уточнил губернатор.

Дрон-камикадзе атаковал белгородское село Тишанка
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы.

Это третья атака на регион за 29 января 2024 года. Утром под обстрел попало село Мокрая Орловка — ранения получила женщина, повреждены два домовладения и линия газоснабжения.

Позднее дрон-камикадзе атаковал село Тишанка — повреждения получили линия газоснабжения и легковой автомобиль, никто не пострадал.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков повреждение дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил об ударе дроном-камикадзе по экскаватору в Колотиловке
Политика
Гладков сообщил, что пилоты сбитого Ил-76 сумели увести самолет от села
Политика
Гладков сообщил, что все на борту разбившегося Ил-76 погибли
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
Юрист предложил «перспективный» вариант оспаривания вердикта по Валиевой Спорт, 18:48
Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе по поселку Октябрьский Политика, 18:42
Роднина назвала жестоким отстранение Валиевой на четыре года Спорт, 18:34
Суд запретил Алену Делону продавать недвижимость Общество, 18:33
В Кремле отреагировали на дисквалификацию Камилы Валиевой Спорт, 18:28
Курский губернатор сообщил об обстреле второго села за день Политика, 18:26
NBC узнал о новом предложении ХАМАС по заложникам и перемирию Политика, 18:26
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Эстонии гражданина Грузии посадили за кражу книг Пушкина и Гоголя Общество, 18:25
Благотворительный проект GlobalGiving признали нежелательным в России Политика, 18:23
В федерации заявили, что не надеялись на объективное решение по Валиевой Спорт, 18:09
Какие сервисы видео-конференц-связи будут востребованы в 2024 году Тренды, 18:08
Путин и Лукашенко решили создать медиахолдинг Союзного государства Политика, 18:07
Пропускную способность Восточного полигона расширят до 270 млн т Бизнес, 18:07
В Белоруссии началась разработка платформы цифрового рубля Крипто, 18:03