Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе по поселку Октябрьский
ВСУ атаковали дроном-камикадзе поселок Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Никто не пострадал. Две крыши частных домовладений повреждены в результате падения дрона, он не взорвался. Оперативные службы работают на месте, уточнил губернатор.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы.
Это третья атака на регион за 29 января 2024 года. Утром под обстрел попало село Мокрая Орловка — ранения получила женщина, повреждены два домовладения и линия газоснабжения.
Позднее дрон-камикадзе атаковал село Тишанка — повреждения получили линия газоснабжения и легковой автомобиль, никто не пострадал.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз