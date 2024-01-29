Дрон-камикадзе атаковал белгородское село Тишанка

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ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал, повреждения получили линия газоснабжения и легковой автомобиль.

Оперативные и аварийные службы вскоре приступят к ликвидации последствий, добавил Гладков.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины.

Это вторая атака на регион за 29 января. Утром под обстрел попало село Мокрая Орловка: ранения получила женщина, у нее порезы от стекла на лице и руках. Губернатор уточнил, что два домовладения и линия газоснабжения получили небольшие повреждения.