Дрон-камикадзе атаковал белгородское село Тишанка
ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Никто не пострадал, повреждения получили линия газоснабжения и легковой автомобиль.
Оперативные и аварийные службы вскоре приступят к ликвидации последствий, добавил Гладков.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины.
Это вторая атака на регион за 29 января. Утром под обстрел попало село Мокрая Орловка: ранения получила женщина, у нее порезы от стекла на лице и руках. Губернатор уточнил, что два домовладения и линия газоснабжения получили небольшие повреждения.
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