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Военная операция на Украине ,  
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Дрон-камикадзе атаковал белгородское село Тишанка

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе атаковали село Тишанка Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал, повреждения получили линия газоснабжения и легковой автомобиль.

Оперативные и аварийные службы вскоре приступят к ликвидации последствий, добавил Гладков.

При обстреле Мокрой Орловки в Белгородской области пострадала женщина
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Фото:Яндекс.Карты

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины.

Это вторая атака на регион за 29 января. Утром под обстрел попало село Мокрая Орловка: ранения получила женщина, у нее порезы от стекла на лице и руках. Губернатор уточнил, что два домовладения и линия газоснабжения получили небольшие повреждения.

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Вячеслав Гладков обстрел Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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