В Курской области под обстрел ВСУ попало село Свердликово

Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram Фото: gubernator_46 / Telegram

Село Свердликово в Курской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.



Никто не пострадал, повреждения получили два социальных объекта и автомобиль. Также осколки повредили фасады и выбили окна в шести домовладениях.

«В селе перебиты газопровод и линия электроснабжения», — добавил губернатор. Старовойт уточнил, что восстановительные работы начнутся, когда позволит обстановка.

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины.

Ранее, 27 января 2024 года, под обстрел попало курское село Гордеевка. Тогда никто не пострадал, повреждения получили дом, хозпостройка и автомобиль.