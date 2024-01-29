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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области под обстрел ВСУ попало село Свердликово

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Свердликово Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Село Свердликово в Курской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Никто не пострадал, повреждения получили два социальных объекта и автомобиль. Также осколки повредили фасады и выбили окна в шести домовладениях.

«В селе перебиты газопровод и линия электроснабжения», — добавил губернатор. Старовойт уточнил, что восстановительные работы начнутся, когда позволит обстановка.

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Фото:Яндекс.Карты

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Украины.

Ранее, 27 января 2024 года, под обстрел попало курское село Гордеевка. Тогда никто не пострадал, повреждения получили дом, хозпостройка и автомобиль.

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Курская область Роман Старовойт повреждения обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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