Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка

Старовойт: под обстрел попало село Гордеевка, дом и авто получили повреждения

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Село Гордеевка в Кореневском районе Курской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«К счастью, пострадавших нет. Повреждены дом, хозпостройка и автомобиль. Окажем помощь в восстановлении имущества», — добавил губернатор.

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергалась обстрелам.

23 января ВСУ обстреляли село Гоголевка и повредили подстанцию. Никто не пострадал, но в населенном пункте пропал свет. Другое село — Вишнево — попало под обстрел 20 января. От взрыва вылетели окна в физкультурном зале и столовой местной школы.

25 января в результате обстрела с украинской стороны часть поселка Теткино осталась без отопления и электроснабжения. Теплотрасса, фасады и окна двух многоквартирных домов получили повреждения.