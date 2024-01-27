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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка

Старовойт: под обстрел попало село Гордеевка, дом и авто получили повреждения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Гордеевка в Кореневском районе Курской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«К счастью, пострадавших нет. Повреждены дом, хозпостройка и автомобиль. Окажем помощь в восстановлении имущества», — добавил губернатор.

В Курской области после обстрела осталось без света село Гоголевка
Политика
Фото:Яндекс.Карты

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергалась обстрелам.

23 января ВСУ обстреляли село Гоголевка и повредили подстанцию. Никто не пострадал, но в населенном пункте пропал свет. Другое село — Вишнево — попало под обстрел 20 января. От взрыва вылетели окна в физкультурном зале и столовой местной школы.

25 января в результате обстрела с украинской стороны часть поселка Теткино осталась без отопления и электроснабжения. Теплотрасса, фасады и окна двух многоквартирных домов получили повреждения.

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Курская область ВСУ обстрел Украина Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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