Mehr: в Иране по обвинению в работе на «Моссад» казнили четырех человек

В Иране четырех человек казнили как израильских шпионов

Фото: Michael Gruber / Getty Images

В Иране казнили четырех человек по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на Министерство разведки страны.

Группу, связанную с израильской разведкой «Моссад», арестовали еще летом 2023 года. По данным следствия, она незаконно проникла в Иран из иракского Курдистана и планировала устроить взрыв на объекте, принадлежащем иранскому Минобороны.

Mizan уточняет, что речь идет о центре в городе Наджафабад в провинции Исфахан. За полгода до операции подсудимые проходили обучение в африканских странах, где также находились офицеры «Моссада», считает обвинение.

В конце декабря 2023 года в Иране казнили четырех человек, в том числе женщину, по обвинению в работе на «Моссад». По данным властей, они пытались выйти на людей, которые связаны с силовыми ведомствами Ирана, чтобы оказать на них давление и получить необходимую информацию.

Всего на скамье подсудимых оказались десять человек, остальных приговорили к десяти годам заключения.