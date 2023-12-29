Mizan: в Иране по обвинению в работе на «Моссад» казнили четырех человек

В Иране по обвинению в работе на «Моссад» казнили четырех человек

Фото: Ahmad Massoud / Global Look Press

В Иране казнили через повешение четырех человек, в том числе женщину, по обвинению в работе на израильскую разведывательную службу «Моссад» и подрыве безопасности страны, сообщает агентство Mizan.

Всего на скамье подсудимых оказались десять человек.

В обвинении говорится, что подсудимые по заданию офицеров израильских спецслужб пытались выйти на людей, которые связаны с силовыми ведомствами Ирана, с целью оказать на них давление и получить от них необходимую информацию. Особый интерес для них представляли силовики, работающие «на израильском направлении».

Среди эпизодов обвинения — угрозы, похищения людей, избиения, поджоги автомобилей и домов, а также попытки физического устранения сотрудников служб безопасности Ирана.

Кроме того, подсудимые, по данным следствия, вели фото- и видеосъемку и передавали Израилю полученные материалы.

Четверо подсудимых были приговорены к смертной казни, остальных приговорили к десяти годам лишения свободы.

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Ранее, 4 декабря, власти Ирана казнили четырех мужчин по обвинению в сотрудничестве с разведывательной службой Израиля. По информации властей, они получали инструкции от офицеров «Моссада» о том, как использовать оружие и похищать людей, за свою работу они получали оплату криптовалютой.

В ноябре 2020 года в Тегеране был убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого называли руководителем ядерной программы Ирана.

Через год газета The New York Times сообщила, что ученого убили агенты «Моссада». При помощи специально созданного для этого робота-убийцы они расстреляли автомобиль с ученым.

По информации издания, c 2007 года «Моссад» убил шестерых иранских ученых-ядерщиков, которые работали с Фахризаде над программой по созданию ядерной боеголовки.