В Ярославле предотвратили атаку дрона на НПЗ

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что средства РЭБ предотвратили атаку беспилотника на завод «Славнефть-ЯНОС», никто не пострадал

Фото: yanos.slavneft.ru

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет», — написал он в телеграм-канале.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года НПЗ входит в состав нефтяной компании «Славнефть».Средний объем переработки нефти на заводе — около 15 млн т в год. По итогам 2022 года предприятие заняло третье место по объему переработки нефти в России. НПЗ производит в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин.

В январе совладелец Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ») Михаил Скигин сообщил, что силы ПВО предотвратили «чудовищную катастрофу». Как заявило тогда Минобороны, был перехвачен дрон над территорией Ленинградской области. «Фонтанка» писала, что беспилотник был подавлен средствами РЭБ. По данным издания, обломки упали по адресу: Угольная гавань, 32, где находится терминал. По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, пострадавших не было.