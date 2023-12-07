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Политика ,  
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Путин сменил посла в Южной Корее

Путин назначил послом в Южной Корее Георгия Зиновьева
Георгий Зиновьев
Георгий Зиновьев (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом в Южной Корее директора 1-го департамента Азии в МИДе Георгия Зиновьева, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Более пяти лет, с лета 2018-го, этот пост занимал Андрей Кулик, он отправлен в отставку.

Зиновьев — кандидат исторических наук. Окончил Пекинский институт иностранных языков в 1992 году, в 1993-м завершил обучение в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова, а в 2000 году — Дипломатическую академию МИД России. Чрезвычайный и полномочный посланник 1-го класса. Владеет китайским и английским языками.

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В системе МИД работает с 1993-го. В 2012–2016 годах был замдиректора 1-го департамента Азии, в течение двух следующих лет — советником-посланником посольства России в Китае.

«Динамика событий на Корейском полуострове свидетельствует о приближении нового кризиса, отчетливым признаком которого является эскалация военно-политической напряженности и нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами — КНДР, а также США и их союзниками в лице Республики Корея и Японии», — сказал Зиновьев в интервью в начале сентября.

Теги
Южная Корея МИД Владимир Путин посол

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