СК направил в суд 35 томов уголовного дела о взрыве газа в Новосибирске
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взрыве газа в многоэтажке на улице Линейной в Новосибирске в феврале 2023 года и направил в суд 35 томов дела. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Следователи завершили расследование в отношении 45-летней и 25-летнего жителей Омской области. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст.238 УК) и уничтожении и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности (ст.168 УК).
По данным следствия, в начале февраля 2023 года обвиняемые, приехали в Новосибирск и, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», демонтировали газовое оборудование и установили другое в нескольких квартирах многоэтажного дома на улице Линейной, за что получили деньги. При этом «Межрегионгаз Сервис» уже фактически не работала, а фигуранты не имели знаний и допуска на выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования.
Следствие считает, что из-за действий обвиняемых в одной из квартир дома произошла утечка газа и взрыв, которые привели к обрушению части здания. В результате погибли 15 человек, 11 пострадали. Потерпевшими признали 135 человек. Имущественный ущерб превысил 380 млн руб.
Взрыв газа в доме на улице Линейной произошел 9 февраля 2023 года. В результате были частично разрушены два подъезда. Разбор завалов продолжался около суток, спасатели вытащили из-под обломков 14 человек.
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