В Ростовской области при падении дрона получили повреждения здания лагеря
Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник на территории Неклиновский района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
В результате падения дрона и детонации взрывного устройства, которое он нес, повреждения получили остекление и стены нескольких корпусов загородного лагеря. Зимой учреждение не работает. По словам Голубева, пострадавших нет.
После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно попадали под обстрелы и подвергались атакам беспилотников. В последний раз дроны сбивали над Ростовской областью 11 января. Тогда средства ПВО уничтожили два беспилотника над Каменским районом. Пострадавших не было.
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