В Ростовской области при падении дрона получили повреждения здания лагеря

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник на территории Неклиновский района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В результате падения дрона и детонации взрывного устройства, которое он нес, повреждения получили остекление и стены нескольких корпусов загородного лагеря. Зимой учреждение не работает. По словам Голубева, пострадавших нет.

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно попадали под обстрелы и подвергались атакам беспилотников. В последний раз дроны сбивали над Ростовской областью 11 января. Тогда средства ПВО уничтожили два беспилотника над Каменским районом. Пострадавших не было.