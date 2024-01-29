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На солнце произошла вспышка, сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«28 января в 7:38 мск в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута», — говорится в сообщении.

Мощная вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи.

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначает класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.

В середине декабря на Солнце произошла самая мощная вспышка с 2017 года. Ее интенсивность оценили в Х2,8.

Сильной вспышке предшествовали две менее мощные — среднего уровня М5,8 и М2,3. За вспышками последовала слабая магнитная буря.