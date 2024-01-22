В РАН предупредили о магнитной буре
Магнитная буря накроет Землю 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Пики магнитной бури прогнозируются в 6:00 и 12:00 мск. Сила явления оценивается как слабая (уровень G1).
Магнитная буря — сильное возмущение магнитного поля Земли, которое вызвано вспышками на Солнце. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они оцениваются по шкале от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).
При магнитных бурях люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия, например с головокружением или нарушениями сна. Буря также может нарушить коротковолновую связь и вызвать сбои напряжения в промышленных сетях.
Последний раз сильная магнитная буря произошла на Земле 1 декабря 2023 года. Геомагнитные возмущения продлились несколько дней.
В середине декабря на Солнце произошла самая мощная вспышка с 2017 года. За ней последовала слабая магнитная буря.
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