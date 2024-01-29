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В Белоруссии анонсировали производство двух самолетов совместно с Россией

Белоруссия запланировала выпустить совместные с Россией самолеты к 2026 году
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Белоруссия совместно с Россией произведет два легких самолета к 2026 году, сообщил вице-премьер республики Петр Пархомчик в эфире телеканала «Беларусь-1».

Пархомчик напомнил, что белорусский 558-й авиационный ремонтный завод и российский Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в 2023 году подписали договор о создании 19-местного самолета. «Мы сегодня вместе разрабатываем и создаем этот самолет, ведем опытно-конструкторские работы», — сказал он (цитата по БелТА).

Вице-премьер добавил, что предстоит построить 20 тыс. кв. м дополнительных производственных площадей и приобрести около 100 единиц высокосложного оборудования. «Будем стараться сделать все быстрее, чем наметили», — сказал он.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Пархомчик отметил, что уже есть «твердый заказ» на минимальное количество самолетов, которые нужно произвести до 2030 года, — 85–100 штук. Он также допустил, что воздушных судов может быть и больше.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью РБК заявил, что первый за всю историю страны пассажирский самолет местного производства для коммерческой авиации начнет совершать полеты в 2027–2028 годах. По его словам, российско-белорусский самолет поможет республике «реализовать давние мечты о том, чтобы стать полноценной авиастроительной державой».

Головченко рассказал, что самолет будет разрабатываться не с нуля, а с использованием наработок УЗГА по девятиместному самолету «Байкал» и 44-местному самолету «Ладога». Сколько средств инвестировали в проект, премьер не назвал, объяснив, что «окончательные расчеты не сделаны»; но заявил, что Россия и Белоруссия планируют выделять средства «на паритетных началах», 50 на 50.

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