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Военная операция на Украине ,  
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Ночью в Брянской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: в Брянской области ночью сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Брянской областью ночью дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны.

Когда именно и в каком районе уничтожили дрон, не уточняется.

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Фото:Яндекс.Карты

Власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников или обстрелах.

24 января над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника. О первых двух губернатор региона Александр Богомаз сообщил в 21:45, о третьем — в 22:05. Пострадавших и разрушений не было. Позже губернатор рассказал о четвертой попытке атаки дроном.

Днем 28 января Богомаз сообщил, что над территорией Унечского района силы ПВО сбили дрон. Пострадавших не было. При падении части беспилотника повредили штукатурку жилого дома, оперативные и экстренные службы выехали на место происшествия.

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Теги
беспилотники Брянская область Минобороны Украина
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