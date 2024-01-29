Ночью в Брянской области сбили украинский беспилотник
Над Брянской областью ночью дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны.
Когда именно и в каком районе уничтожили дрон, не уточняется.
Власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников или обстрелах.
24 января над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника. О первых двух губернатор региона Александр Богомаз сообщил в 21:45, о третьем — в 22:05. Пострадавших и разрушений не было. Позже губернатор рассказал о четвертой попытке атаки дроном.
Днем 28 января Богомаз сообщил, что над территорией Унечского района силы ПВО сбили дрон. Пострадавших не было. При падении части беспилотника повредили штукатурку жилого дома, оперативные и экстренные службы выехали на место происшествия.
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