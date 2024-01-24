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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили четыре беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили четыре беспилотника ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Над Брянской областью были сбиты три украинских беспилотника: о первых двух губернатор региона Александр Богомаз сообщил в 21:45, о третьем — в 22:05. Пострадавших и разрушений нет, заявил он.

Позднее брянский губернатор заявил о четвертой попытке атаковать регион дроном. Никто не пострадал.

Минобороны России подтвердило эти данные, не приведя дополнительных деталей.

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Фото:Яндекс.Карты

В прошлый раз Богомаз сообщал об атаке беспилотника на регион 20 января. Тогда дрон ВСУ сбили над Клинцовским районом.

Утром беспилотники сбили над Орловской областью. По данным Минобороны, было перехвачено четыре дрона. Губернатор Андрей Клычков сообщал, что службы выехали в Железнодорожный и Северный районы Орла, никто не пострадал.

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Брянская область беспилотники Украина Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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