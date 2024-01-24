Над Брянской областью сбили четыре беспилотника
Над Брянской областью были сбиты три украинских беспилотника: о первых двух губернатор региона Александр Богомаз сообщил в 21:45, о третьем — в 22:05. Пострадавших и разрушений нет, заявил он.
Позднее брянский губернатор заявил о четвертой попытке атаковать регион дроном. Никто не пострадал.
Минобороны России подтвердило эти данные, не приведя дополнительных деталей.
В прошлый раз Богомаз сообщал об атаке беспилотника на регион 20 января. Тогда дрон ВСУ сбили над Клинцовским районом.
Утром беспилотники сбили над Орловской областью. По данным Минобороны, было перехвачено четыре дрона. Губернатор Андрей Клычков сообщал, что службы выехали в Железнодорожный и Северный районы Орла, никто не пострадал.
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