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«Маршал Шапошников» провел противолодочные учения в Южно-Китайском море

«Маршал Шапошников» провел учения по борьбе с подлодками в Южно-Китайском море
После нахождения подводной лодки условного противника «Маршал Шапошников» использовал глубинные бомбы и торпеды. Стрельбы выполнили без фактического применения оружия
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) России «Маршал Шапошников» провел противолодочные учения в Южно-Китайском море, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«В ходе поиска подводной лодки условного противника боевые расчеты фрегата отработали взаимодействие с палубным вертолетом Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном варианте», — уточнили в пресс-службе.

«Маршал Шапошников» использовал противолодочные глубинные бомбы и торпеды после обнаружения субмарины в заданном районе. Стрельбы выполнили без фактического применения корабельного оружия. Как уточнили в пресс-службе флота, отряд боевых кораблей ТОФ, в состав которого входит и «Маршал Шапошников», придерживается плана дальнего морского похода.

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В понедельник, 22 января, флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» вышли из Владивостока в море для выполнения задач, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Спустя два дня, 24 января, экипажи отряда боевых кораблей ТОФ провели церемонию в память о российских моряках, погибших в Цусимском сражении.

Экипажи Тихоокеанского флота регулярно отрабатывают задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В начале декабря 2023 года экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» зашел в Южно-Китайское море и провел тренировку по преодолению района с интенсивным движением судов. Позже корабль принял участие в мероприятиях по повышению боевой готовности, в рамках которых личный состав отработал безопасное маневрирование.

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Тихоокеанский флот Южно-Китайское море Азиатско-Тихоокеанский регион фрегат
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