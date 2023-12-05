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Политика ,  
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Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» зашел в Южно-Китайское море

«Адмирал Трибуц» зашел в Южно-Китайское море
Большой противолодочный корабль &laquo;Адмирал Трибуц&raquo;
Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» (Фото: Global Look Press)

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в Южно-Китайское море, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«При прохождении через Сингапурский пролив экипаж БПК провел тренировку по преодолению района с интенсивным движением судов», — говорится в сообщении ТОФ.

Во флоте уточнили, что экипаж прибыл для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корабль принял участие в мероприятиях по повышению боевой готовности, в рамках которых личный состав отработал безопасное маневрирование в районе с большой судовой загруженностью.

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7 октября отряд кораблей ТОФ, в том числе БПК «Адмирал Трибуц», вышел из Владивостока в дальний поход, сообщило Минобороны. Помимо «Адмирала Трибуца» в отряд вошли морской танкер «Печенга» и БПК «Адмирал Пантелеев».

В ноябре прошли совместные военно-морские учения Индии и России в Бенгальском заливе Индийского океана. Целью учения было укрепление сотрудничества в военно-морской области между двумя странами и «совместное противодействие глобальным угрозам». Маневры продлились до 22 ноября.

2 декабря он прибыл с деловым заходом во вьетнамский порт Камрань. Моряки приняли участие в мероприятиях и культурной программе, в том числе в спортивных соревнованиях с коллегами из Военно-морских сил Вьетнама.

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Теги
Тихоокеанский флот корабли Южно-Китайское море Минобороны

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