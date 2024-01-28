К крупнейшему в Европе рынку стянули бронетехнику из-за блокады фермеров
Жандармерия стянула бронетехнику к рынку Рюнжи после угроз фермеров блокировать Париж, сообщает BFMTV.
Французский профсоюз фермеров Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France («Молодые фермеры Иль-де-Франс») анонсировал «полную блокаду» столицы и трех близлежащих департаментов в понедельник, 29 января, чтобы «ни один грузовик не мог снабжать» город. Акция продлится не менее пяти дней.
Часть фермеров также решила заблокировать в тот же день крупнейший в Европе оптовый продуктовый рынок Рюнжи, сообщает телеканал.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о развертывании «значительных оборонительных сил», чтобы предотвратить любую блокаду Парижа и региона Иль-де-Франс.
«Молодые фермеры Иль-де-Франс» уточнили BFMTV, что «вокруг Парижа, на дорогах, ведущих в столицу, будут установлены семь блокпостов».
Французские фермеры протестуют с середины января. Они недовольны предстоящим повышением цен на дизельное топливо, падением доходов из-за импорта зерна с Украины, а также бюрократией. В знак протеста участники акции блокируют дороги сельхозтехникой. Премьер-министр Габриэль Атталь предложил ряд мер, чтобы удовлетворить требования протестующих, однако фермеры сочли их недостаточными.
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