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Военная операция на Украине ,  
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Представитель Путина заявил о работе спецподразделений Украины за рубежом

Лаврентьев: украинские спецподразделения действуют в других странах
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские спецподразделения действуют в разных странах, и российские власти располагают данными об этом, заявил ТАСС спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«У Российской Федерации есть данные об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — сказал Лаврентьев, отвечая на вопрос о возможном участии украинских военных на стороне террористических формирований в Сирии.

По мнению Лаврентьева, Украина опасается направлять своих военнослужащих для участия в боевых действий, поскольку это грозит «большими репутационными издержками в случае поимки, уничтожения и потом придания гласности этого факта». Поэтому, уточнил спецпредставитель президента, украинские власти «стараются действовать скрытно».

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В августе 2023 года ФСБ сообщила, что спецслужбы Украины ищут поджигателей военкоматов и инфраструктуры РЖД, МВД и Минобороны России через объявления в интернете. Подобные объявления направлены на молодежь, пожилых и несовершеннолетних людей, а также «радикалов и маргинальных слоев населения», уточнили в ФСБ. За «работу» украинские спецслужбы предлагают вознаграждение в 10-20 тыс. руб., однако после совершения преступления обрывают контакты.

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