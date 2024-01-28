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Политика ,  
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У чиновников Минобороны Украины прошли обыски по делу о хищении $40 млн

СБУ провела обыски у чиновников Минобороны Украины по делу о хищении $40 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у бывших и действующих чиновниках Минобороны, которых подозревают в хищении 1,5 млрд грн (около $40 млн) при закупке 100 тыс. боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Фигурантами дела также являются менеджеры компании-поставщика вооружений «Львовский арсенал».

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники украинского Минобороны заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с «Львовским арсеналом». Военное ведомство перевело на счета компании всю сумму, предусмотренную договором.

Затем «Львовский арсенал» перечислил часть денег иностранной коммерческой структуре, которая должна была поставить заказанные боеприпасы на Украину. «Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. Остальная сумма от Минобороны осталась на счетах украинской компании в одном из столичных банков», — выяснили в СБУ.

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